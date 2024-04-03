إجراءات ردعية في حق المضاربين في أسعار الموز

صرح وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم أمس الثلاثاء خلال زيارته لولاية تيزي وزو أن الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى يسمح بضبط السوق الوطني خاصة من حيث وفرة المنتوجات و استقرار الأسعار.

و أوضح الوزير خلال زيارته لعدد من المساحات التجارية من بينها سوق جملة لأحد الخواص والاسواق الجوارية التي افتتحتها السلطات المحلية بمناسبة الشهر الفضيل أن "الدولة تشجع الخواص على الاستثمار في إنجاز أسواق كبرى و فضاءات إنتاج و تسويق و توزيع المنتجات و بيع مما سيسمح بتقليص عدد المتدخلين في سلسلة التسويق بغية التحكم في الأسعار طوال السنة و يعود بالفائدة على الفلاح و المستهلك".

و بالتطرق لسعر الموز الذي عرف ارتفاعا في الفترة الأخيرة حيث فاق 450 دج للكغ، دعا الوزير كل من له يد في هذا الارتفاع للتعقل محذرا من "مغبة اتخاذ إجراءات ضد المضاربين من بينها سحب رخصة الاستيراد".

و أضاف قائلا إن المضاربين "يطبق عليهم قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية".