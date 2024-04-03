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الجزائر تدين استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق

3 افريل 2024 ()
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أدانت الجزائر بشدة عملية القصف الجوي التي تعرض لها مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وأعربت الجزائر، خلال بيان لوزارة الخارجية، عن "استنكارها البالغ لهذا الفعل الإجرامي الذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية المعنية بحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، فضلاً عن كونه تعدياً خطيرا على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وأضاف ذات البيان: "تتوجه الجزائر بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين كما تجدد تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذا مع الجمهورية العربية السورية أمام هذا العدوان السافر الذي يهدد بتصعيد الأوضاع وتعميق حالة اللاأمن واللا استقرار في المنطقة برمتها".

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