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المديرية العامّة للاتّصال برئاسة الجمهورية تعزي

3 افريل 2024 ()
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بعثت المديرية العامّة للاتّصال برئاسة الجمهورية رسالة تعزية إلى عائلة الصحفي، زهير أبركان، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "ببالغ التأثر، تلقّت المديرية العامّة للاتّصال برئاسة الجمهورية، نبأ انتقال الصحفي زهير أبركان إلى جوار ربه".

وأضاف البيان: "بهذا المُصاب، تتقدّم المديرية العامّة للاتّصال بخالص التّعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرّع إلى المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويرزق أهله جميل الصّبر والسّلوان .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

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