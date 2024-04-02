هنية: متمسكون بمطالبنا

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، أن المقاومة مازلت متمسكة بمطالبها بخصوص المفاوضات مع الكيان الصهيوني.

وقال هنية في كلمة، اليوم الأربعاء: "ما زال الاحتلال يراوغ ويتعنت في المفاوضات ولا يستجيب لمطالبنا العادلة لوقف الحرب".

وأضاف: "نحن متمسكون بمطالبنا المتمثلة في الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب من غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات وإبرام صفقة أسرى".

ووفق ذات المتحدث فإن قيادة المقاومة تقف في مقدمة الصفوف لتشكل النموذج والقدوة في تقديم الشهداء، معتبرا أن هذه المعركة أسقطت كل الأوهام والأساطير التي صنعها العدو الصهيوني لنفسه ولجيشه وقدراته.