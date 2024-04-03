وزارة الداخلية تفند

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أخبار زعمت أن المصالح المحلية أعطت تعليمات للشروع في تهديم البنايات غير القانونية بعد عيد الفطر.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: "تداولت بعض وسائل الإعلام الوطنية أخبارًا مفادها تلقي المصالح المحلية على مستوى عدد من الولايات تعليمات بإطلاق عمليات هدم للبنايات غير القانونية مباشرة بعد عيد الفطر المبارك .. وعلى إثر ذلك، تفند وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مثل هذه المعلومات وتذكر بأن هدم البنايات غير القانونية هو إجراء استثنائي أقصى يخضع لعدد من الضوابط الصارمة".

وأضاف بيان الوزارة أن مصالحها المختصة "سجلت بارتياح انخفاض حالات الاعتداء على أملاك الدولة خلال الفترة الأخيرة، بفضل تنامي الوعي وحس المسؤولية لدى المواطنين بالمخاطر ذات الصلة بذلك، كما تعزز هذا المنحى بعد صدور القانون رقم 2-1 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، يضاف إلى ذلك، جملة التدابير والتسهيلات الهامة التي أقرتها الدولة بخصوص إجراءات مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها في إطار الأحكام القانونية السارية المفعول، بالموازاة مع التقدم الكبير الذي تم تسجيله في برامج الاستفادة من السكنات في مختلف صيغها والإعانات الموجهة للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية".