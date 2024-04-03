توصيات جديدة بشأن جودة سكنات عدل

تنقل الأربعاء المدير العام لوكالة عدل إلى موقع 13300مسكن وموقع 10000مسكن بسيدي عبد الله بولاية الجزائر .

وحسب بيان للوزارة، فقد "أسدى المسؤول تعليمات صارمة بضرورة الرفع من وتيرة إنجاز السكنات والإنطلاق الفوري في أشغال التهيئة الخارجية في كل التجزيئات بموقع 10 آلاف مسكن."

لينتقل بعدها إلى المحطة الثانية بموقع 13300 مسكن بسيدي عبد الله، حيث أمر بضرورة تنفيذ جميع تعليمات وزير السكن خلال زيارته التفقدية الأخيرة، وضرورة التسريع من وتيرة الأشغال والعمل بنظام التناوب (8*3) لضمان عمل دائم ومستمر في الورشةو تدارك التأخر المسجلة.

كما دعا إلى إتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل تنصيب فرق عمل في إنجاز الطرق والشبكات المختلفة وتموين ورشة المشروع بالمواد والمعدات اللازمة قصد تعويض التأخير الملاحظ.

ومن بين توجيهات المسؤول "إتخاذ كافة التدابير المناسبة من حيث تدعيم الورشة بالموارد البشرية المؤهلة، واحترام مؤسسات الإنجاز للتعليمات وتوصيات مكاتب الدراسات، اضافة إلى الإلتزام بالبنود التعاقدية وضمان جودة ونوعية الأشغال بالمتفق عليها.