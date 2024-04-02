الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره الفلسطيني

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه محمود عباس، رئيس دولة فلسطين المحتلة، أعرب له من خلالها عن تقديره وشكره للجزائر، رئيسًا وشعبًا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية ولاسيما القرار الأممي الأخير. وحسب بيان للرئاسة فقد "أكد بدوره رئيس الجمهورية ثبات مواقف الجزائر، ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية، الهادفة إلى إحقاق الحقّ وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية." واضاف المصدر بان الرئيسان "اتفقا على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية وزير الخارجية، إلى الجزائر ، بعد عيد الفطر".