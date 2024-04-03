عزة: القصف الصهيوني مستمر وحصيلة الشهداء في ارتفاع

أعلنت مصادر طبية بغزة ،الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي.

وحسب ذات المصادر فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75668 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. ذ

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية. كما أوضحت أن عددَا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.