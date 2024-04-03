"ايتوزا " تسطر برنامجا خاصا بأيام عيد الفطر

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا" برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين خلال أيام عيد الفطر المقبل.

وأوضح بيان للمؤسسة، اليوم الخميس، أن رحلات النقل الحضري تنطلق بداية من الساعة الـ 6سا00د لتستمر إلى غاية السابعة مساء (19سا) بالنسبة لفترة النهار. فيما تنطلق خدمة الفترة الليلية بداية من السابعة مساءا (19سا) إلى غاية الواحدة وأربعين دقيقة صباحا (1سا40د) بمعدل 30 دقيقة بين كل رحلة وأخرى.

وتعتزم المؤسسة تغطية كل خطوطها والمقدرة بـ 186 خط من خلال 189 حافلة مسخرة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك. و263 حافلة خلال اليوم الثاني و189 حافلة بالنسبة لليوم الثالث، في حين خصصت للفترة الليلية 19 حافلة موزعة على 19 خط.

كما تم تسطير برنامج خاص لأداء صلاة العيد بجامع الجزائر، حيث يكون الانطلاق على الساعة 5سا30د صباحا من محطات أول ماي. المعدومين، 08 ماي 1945، القبة، زرالدة، سيدي عبد الله، الرغاية، أولاد موسى، خميس الخشنة، حمادي، بئر توتة، الكاليتوس، براقي، باش جراح، عين النعجة، الحراش، يوضح ذات المصدر.

ووضعت المؤسسة برنامج خاص بزيارة المقابر ، حيث ستكون أولى الرحلات بداية من 7سا صباحا والى غاية 13سا40د ظهرا. حيث يشمل البرنامج خمسة خطوط استثنائية نحو المقابر من محطات أول ماي نحو مقبرة العالية، من محطة ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية، من محطة شوفاني نحو مقبرة دالي ابراهيم. من محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي، من محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح وسيدي طيب.

وأشار البيان بأن هذه الخطوط الاستثنائية تضاف إلى خطوط الدوام اليومي التي تمر على المقابر.