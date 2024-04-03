سوقرال تضع برنامجا استثنائيا خاصا بعيد الفطر

سطرت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين "سوقرال" برنامجا استثنائيا خاصا بعيد الفطر، يتضمن 5000 رحلة عبر مختلف المحطات البرية، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للشركة.

وجاء في البيان إن "سوقرال قامت، تطبيقا لتوجيهات وزارة النقل، بتسطير برنامج استثنائي خاص بعيد الفطر المبارك، ينطلق مع بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان إلى غاية الأسبوع الثاني من عيد الفطر، حيث تم تكييف وبرمجة 5000 رحلة طويلة يوميا انطلاقا من مختلف المحطات البرية، مقابل 3141 رحلة طويلة في الأيام العادية، أي بمعدل تكثيف يقدر ب33 بالمائة"

وقد وجهت الشركة في هذا الصدد، مراسلات إلى جميع الناقلين تدعوهم فيها إلى ضمان النقل خلال الفترة التي حددتها لتغطية التدفق الكبير للمسافرين، الذي قد يصل إلى أزيد من 200 ألف مسافر يوميا وطنيا، حسب نفس المصدر.

كما ستقوم الشركة بتكثيف عدد الرحلات اليومية على مستوى المحطة البرية "الخروبة" بداية من هذا الأسبوع من 650 رحلة يوميا إلى 1100 رحلة، حيث تتكفل هذه المحطة بموجب هذا العدد من الرحلات بنقل أكثر من 30 ألف مسافر نحو ولاياتهم لقضاء عطلة عيد الفطر رفقة عائلاتهم.

و"ستكون عملية التنقل إلى مختلف الاتجاهات في أريحية في ظل الاستعدادات الاستباقية التي أقرتها الشركة، على غرار فتح كافة شبابيك بيع تذاكر السفر والحجز نحو مختلف الاتجاهات"، يؤكد البيان.

وفي نفس الإطار، قامت "سوقرال" بوضع مخطط عمل استباقي وبعدي مع مختلف أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية، والدرك الوطني للحفاظ على النظام العام داخل المحطات، وضمان التدخل السريع في الحالات الاستعجالية خاصة مع تزايد أعداد المسافرين.

كما تم التنسيق مع مختلف شركات النقل ممن لديهم حافلات غير مستغلة، أو ليس لديها رحلات مبرمجة قصد الاستعانة بها لمضاعفة عدد الرحلات، فضلا عن تخصيص أرصفة وبرمجة رحلات خاصة بالناقلين الحاصلين على ترخيص من مختلف مديريات النقل لمزاولة النشاط أيام العيد، حسب ذات المصدر.

وتتم أيضا مضاعفة عدد أعوان النظافة والأمن والصيانة بجميع المحطات، من خلال تعليق جميع العطل الأسبوعية والتعويضية لكافة العمال الى ما بعد العيد. إلى جانب ذلك، قررت الشركة العمل بنظام المناوبة على مستوى جميع المحطات البرية، لضمان الخدمة 24/24 سا وتوجيه إرساليات الى مسيري كافة الهياكل الخدماتية داخل المحطات، لضمان التواجد أيام العيد المبارك.