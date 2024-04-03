عطاف يتحادث مع رئيس الوزراء الفلسطيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، تنفيذا للقرارات التي توجت الاتصال الهاتفي يوم أمس بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، جدد الوزير أحمد عطاف - حسب البيان - "تهانيه الحارة للسيد محمد مصطفى على تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة"، معربا عن "تطلعه للعمل معه بشكل وثيق، خدمة للقضية الفلسطينية وتحقيقا للمشروع الوطني اللصيق بها".

وتندرج هذه المكالمة الهاتفية، في سياق متابعة تنفيذ ما اتفق حوله الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمود عباس من ضرورة تعزيز التنسيق بين الطرفين الجزائري والفلسطيني بخصوص التحضير للاستحقاقات الوشيكة التي تخص القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي، حسب ذات المصدر.

كما ناقش الطرفان، "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة"، يضيف البيان.