توقيف سائق شاحنة متهور (فيديو)

تمكنت مصالح الدرك الوطني بأولاد بلحاج (الجزائر العاصمة) من توقيف سائق شاحنة بتهمة تعريض حياة الغير للخطر المتبوع بالتهديد بالضرب والسب، كان محل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار المحافظة على سلامة مستعملي الطريق والسهر على المحاربة المستمرة لظاهرة اللاأمن المروري عبر الطرق، وبعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد بلحاج من توقيف شخص بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، المتبوع بالتهديد بالضرب والسب والشتم والتحطيم العمدي لملك الغير".

وقد جاءت العملية --مثلما أشار إليه البيان-- "بعد تقدم أحد المواطنين إلى مقر الفرقة لرفع شكوى ضد سائق شاحنة بمقطورة قام بالاعتداء عليه والتوقف وسط الطريق معرقلا حركة المرور، حيث قام بتهديده بالضرب عن طريق عصى خشبية مع سبه وشتمه المتبوع بالتحطيم العمدي أمام أفراد عائلته، الذين كانوا برفقته بالسيارة"، وذلك فضلا عن تداول مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوثق هذه الحادثة.

وخلص البيان إلى أنه تم عقب ذلك "فتح تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية والاستعانة بمنظومة المراقبة بالفيديو للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، ليتم تعريف الشاحنة وتوقيف السائق في ظرف وجيز، حيث سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة".