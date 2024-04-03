الجزائر تنتقد "المعالجة الانتقائية" لملف حقوق الإنسان

أكدت الجزائر، اليوم الخميس، على أهمية معالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي أو متحيز وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وذات مصداقية في جميع بقاع العالم.

وجاء ذلك خلال كلمة السفير رشيد بلادهان، ممثل الجزائر الدائم بجنيف، قبل التصويت على مشروع قانون مقدم من المجموعة الغربية حول حقوق الإنسان في إيران.

كما انتقدت الجزائر عدم اتخاذ المجلس إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين، معتبرة أن التفاوت في الاستجابة داخل المجلس يثير مخاوف مشروعة بشأن صدق مواقف بعض الدول في الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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