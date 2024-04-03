4 آلاف بحري معني بإجراء امتحان تقييم المكتسبات

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس، من تيبازة، أن مصالحه أحصت 4000 بحري معني بإجراء امتحان تقييم المكتسبات ما يسمح لهم بتسوية وضعيتهم المهنية، لافتا إلى أن حصة الجزائر من صيد التونة عرفت ارتفاعا "طفيفا ولكنه هام" يقدر بزيادة 20 طنا مقارنة بحملة السنة الماضية حيث قدرت حصة الجزائر بـ2026 طنا فقط.

وأشار الوزير بداني في تصريح صحفي ختم به زيارة العمل التي قادته رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، إلى ولاية تيبازة إنه تم اعتماد إطار قانوني لتسوية الوضعية للبحارة الذين لا يملكون وثائق تمكنهم من ممارسة المهنة، حيث تم إحصاء 4000 بحري على المستوى الوطني، من المهنيين المتمرسين الذين لهم تجربة في مجال الصيد البحري، ولكن بدون وثائق تسمح لهم بالإبحار، لذلك تم إعداد إطار قانوني يتمثل في امتحان تقييم المكتسبات ما سيسمح لهم مستقبلا بتسوية وضعيتهم المهنية وممارسة نشاطهم بصفة عادية.

وبخصوص حملة صيد التونة لهذا الموسم، المنتظرة شهر ماي القادم، كشف الوزير بداني عن ارتفاع طفيف لحصة الجزائر وقال أن هذا الارتفاع يبقى هام، وهو يقدر بزيادة 20 طنا مقارنة بحملة السنة الماضية حيث قدرت حصة الجزائر بـ2026 طنا فقط.

ولفت ذات المسؤول أن الاستعدادت جارية على قدم وساق لإنجاح حملة هذه السنة التي ستشهد أيضا ارتفاع عدد السفن المتخصصة في صيد التونة من 32 وحدة السنة الماضية إلى 34 سفينة هذه السنة، على أن تكون انطلاقة الحملة من ميناء الصيد البحري بقوراية ولاية تيبازة.

من جانبه ، كشف احمد مصطفى رالم، مدير مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات بشرشال في تيبازة، أنه في إطار قانون التسوية القانونية للبحارة الذين لا يحوزون على وثائق تسمح لهم بممارسة نشاط الصيد بصفة قانونية، تم تسجيل 168 مترشحا بإجراء امتحان تقييم المكتسبات الذي سيتم إجرائه على مستوى مدرسة شرشال نهاية الشهر الجاري 168 مرشحا.

وأشرف الوزيران رفقة والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة، بالمناسبة على توزيع مقررات للاستفادة من محلات صغيرة على مستوى ميناء الصيد البحري لشرشال قصد استغلالهم من قبل نساء حرفيات تخصصن في خياطة الشباك.

وقال الوزير الصيد البحري، أحمد بداني أن عملية توزيع مقررات الاستفادة الأولى من نوعها بولاية تيبازة، تندرج في إطار برنامج وطني يرمي للتكفل بالحرف المتعلقة بالصيد البحري على مستوى موانئ الصيد البحري بالوطن، لا سيما منها حرفة خياطة الشباك التي تقتضى من القطاع توفير فضاء مناسب لحرفييها لممارسة نشاطهم في أحسن الظروف.

كما كشف أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة النقل بصفتها المكلفة بتسيير الموانئ أحصت 18 موقعا عبر موانئ الصيد البحري عبر الوطن تلائم لجعلها فضاءات يمارس من خلالها خياطو الشباك نشاطهم في ظروف حسنة.