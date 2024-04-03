إرسال "كسوة العيد" لأطفال غزة

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تسليم هبة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري، تتمثل في 90 ألف كسوة عيد لفائدة أطفال غزة وللمحتاجين واليتامى بالجزائر.

وخلال تسليم الهبة التي تأتي بالتنسيق بين وزارة التجارة و الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بحضور رئيسة الهلال الأحمر ابتسام حملاوي، أكد وزير التجارة أن هذه الهبة تأتي تتويجا للعمل التضامني والتكافلي الذي شارك فيه التجار النزهاء خلال شهر رمضان، لافتا إلى دور هذه الفئة في استقرار الأسعار وضمان الوفرة خلال شهر الصيام.

وأبرز كذلك "الحس الوطني والمواطناتي" الذي تحلى به التجار والصناعيون خلال شهر رمضان من خلال التخفيضات الإرادية التي تم إقرارها على مختلف السلع الاستهلاكية.

كما نوه السيد زيتوني بالدور الذي قام به عدد من الصناعيين الجزائريين و ممثلي علامات عالمية في ميدان الألبسة في إطار ذات المبادرة للسعي لإدخال الفرحة على المعوزين والأطفال اليتامى سواء في قطاع غزة أو في الجزائر.

وبالمناسبة أعطى زيتوني إشارة انطلاق الشاحنات المحملة بملابس العيد لتوزع على مستحقيها في إطار ذات المبادرة.