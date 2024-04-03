لعقاب: تراجع مشاهد العنف في البرامج التلفزيونية

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الخميس، أن مضامين برامج القنوات التلفزيونية في رمضان تم ضبطها تماشيا مع خصوصيات الشهر الفضيل.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، قال الوزير في رده عن سؤال يتعلق ببعض التجاوزات المسجلة في البرامج الإعلامية، أن وزارة الاتصال تحركت رفقة السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري "في الوقت المناسب وبشكل جدي" من أجل "ضبط مضامين البرامج التلفزيونية تماشيا مع خصوصيات شهر رمضان الكريم".

وذكر في هذا السياق بالاجتماع الذي عقده مع مدراء القنوات التلفزيونية والإذاعية في 27 يناير الفارط وتم خلاله إسداء عدة توجيهات لتفادي العنف اللفظي والجسدي واحترام خصوصيات شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه "بعد ملاحظة عدم احترام التوجيهات، تم عقد اجتماع آخر يوم 14 مارس المنصرم"، إلى جانب إعطاء “توجيهات للمنتجين الخواص".

وبعد أن نوه بتجاوب القنوات التلفزيونية واحترامها لدفتر الشروط بخصوص مدة الومضات الإشهارية، سجل الوزير تراجعا في اللقطات التي تحمل نوعا من العنف في البرامج التلفزيونية مقارنة بالسنوات الأخيرة.

وأضاف لعقاب أن وزارة الاتصال "لا تلعب دور الرقيب، بل تعمل على تشجيع الإنتاج الوطني، وهذا –كما قال– في ظل "التكلفة الباهظة للإنتاج المستورد".