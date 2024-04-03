بيان هام لوكالة "عدل"

اعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) عن فتح تسجيلات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة ببيع فيلات منجزة في إطار برنامج الترقوي الحر.

وأفاد بيان لذات الوكالة، أنه سيم فتح التسجيلات ابتداء من يوم 15 أفريل 2024 على الساعة 10 صباحا.

كما دعت الوكالة، المواطنين الجزائريين داخل الوطن وخارجه الراغبين في إقتنائها، التسجيل بالموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz وبعدها التوجه إلى خانة سكنات الترقوي الحر Logement Promotionnel Libre .

وفيما تعرض الوكالة كبداية عن بيع 24/40 فيلا ترقوية حرة + حديقة المتواجدة بـ UV19 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.