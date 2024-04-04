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الشروع في صب منحة السكن الريفي في هذا التاريخ

5 افريل 2024 ()
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أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، بأنه "سيشرع في صب المنحة الخاصة بالسكن الريفي غير القابلة للاسترداد الممنوحة للمستفيدين (عمال أو متقاعدين) عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية بدءا من 25 أفريل الجاري".

وأوضح الوزير، أمس الخميس، خلال لقاء صحفي في ختام زيارة عمل قادته إلى ولاية سطيف تفقد خلالها عددا من المؤسسات التابعة لقطاعه بأن "التحضيرات جارية لبداية صب هذه المنحة لفائدة المستفيدين حيث حدد تاريخ 25 أفريل لانطلاق العملية وفق رزنامة معينة بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 30 مليار دج يشمل 60 ألف مستفيد على المستوى الوطني" مبرزا أن هذا الإجراء "يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتكريس البعد الاجتماعي للدولة".

 

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