ضبط قنطارين من المخدرات بتمنراست

في عملية نوعية نفذتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست، تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI، نهاية الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، تتكون من 05 أشخاص، مع ضبط 208.5 كلغ من الكيف المعالج وحجز شاحنة ومركبة سياحية. وجاءت العملية بعد استغلال معلومات عن وجود مجموعة إجرامية، تُحَضِّر لنقل شحنة من الكيف المعالج من ولاية تمنراست نحو إحدى الولايات الشمالية، وبعد التحريات التي باشرها محققو الفرقة تحت إشراف النيابة المحلية، تم توقيف المشتبه فيهم، وضبط كمية الكيف المعالج على مستوى مخبأ سري مهيأ بمقطورة الشاحنة. حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست.