رئيس جمعية دينية يعتدي على إمام

أقدم أمس الخميس رئيس الجمعية الدينية لمسجد عثمان بن عفان المتواجد بالرصفة في أقصى جنوب ولاية سطيف، على الاعتداء بالضرب والسب والشتم على إمام المسجد أمام مرأى ومسمع من المصلين مباشرة بعد صلاة التراويح، وفي حديث لـ"الخبر" قال الشيخ نور الدين سحنون إمام المسجد، بأنه تعرض للاعتداء من طرف رئيس الجمعية الدينية بسبب عدم تكريم ابنته في مسابقة حفظ القرآن الكريم، مما جعله يثور ويغضب ويضرب الإمام بشكل عنيف، مما تسبب له في إصابات على مستوى ذراعه، أين قام بتقديم شكوى رسمية أمام مصالح الدرك الوطني بالرصفة، وأضاف الإمام بأنه لا يعرف المعتدي ولا تربطه أي علاقة به، غير أن الشفافية في منح جوائز التكريم أزعجته، بدليل أن الإمام لديه ولدين شاركا في المسابقة التي يشرف هو عليها ولم يتمكنا من نيل أي تكريم، وهو أمر عادي للغاية.

من جهة أخرى قال الإمام نور الدين سحنون بأنه لن يتنازل عن حقه في متابعة المعتدي ، لأن الأمر لا يتعلق بشخصه فقط، بل يتعلق بصفة الإمام الذي يعتبر رمزا في المجتمع، و الأكثر من ذلك أن الأمر تم في شهر رمضان الكريم وفي العشر الأواخر بالتحديد، أين رفض العديد من الوساطات التي يقوم بها المعتدي من أجل إسقاط المتابعة، فيما أكد الإمام بأنه تلقى مكالمة هاتفية من مدير الشؤون الدينية بسطيف للاطمئنان على حالته الصحية.