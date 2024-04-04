جريمة المطبخ العالمي .. كلمة بن جامع

اعتبرت الجزائر الجريمة المرتكبة ضد أفراد المطبخ المركزي العالمي ليست بالمفاجأة وليست بالاستثناء وتعتبر فصلا جديدا في كتاب الجرائم المرتكبة في غزة.

وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمة بمجلس الأمن، اليوم الجمعة، أن العاملين الإنسانيون في غزة يقتلون في إطار عقيدة قمع واحتلال تُمارس في فلسطين.

وأضاف بن جامع: "العاملون الإنسانيون يجب أن يتأكدوا من وجود ظروف تسمح لهم بالوصول إلى المحتاجين في غزة والوقف الفوري لإطلاق النار وحده القادر على تهيئة تلك الظروف، الأوضاع ستتدهور أكثر في غزة بعد قرار تجميد عمليات المطبخ المركزي العالمي والممر البحري من قبرص".

وأكد بن جامع أن الاحتلال يواصل حملته لوقف وكالة "الأونروا" وتفكيكها وهي ركيزة العمليات الإنسانية في غزة، مضيفا أنه لا يمكن للأسرة الدولية أن تظل عاجزة عن العمل بينما تواجه غزة هذه المحنة التي تحصد الأرواح.