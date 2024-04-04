هذا موعد صب منحة التمدرس

شدد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية خلال زيارته إلى ولاية برج بوعريريج على ضرورة صب المنحة المدرسية قبل 31 جويلية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوسيع التعليم التحضيري لتغطية طلبات الأولياء، ونوه بإدراج الرياضة في المرحلة الابتدائية لتكون مشتلة للمواهب مع توفير الفضاءات اللازمة في كل مشاريع بناء المدارس الابتدائية القادمة، وكشف الوزير خلال استماعه لعرض مدير التربية عن الإعداد لمراسيم جديدة لمدونة السكن الوظيفي وتخصيص سكن إلزامي للحاجب، وفي الجانب البيداغوجي كشف عن الإعداد لكتاب جديد خلال الموسم القادم للغة الإنجليزية السنة الخامسة.

وقف عبد الحكيم بلعابد خلال زيارته لولاية برج بوعريريج على وضعية القطاع من خلال استماعه لعرض مدير التربية، مولود بوغزغي، وشدد في ملاحظاته على ضرورة صب المنحة المدرية قبل 31 جويلية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، ودعا والي الولاية إلى تجنيد رؤساء الدوائر لتحقيق ذلك، وزير التربية التقدم المسجل في القطاع بفضل الرقمنة مفخرة، حيث سيتم تسجيل تلاميذ المرحلة الابتدائية الموسم القادم بصفر ورق، معتمدا على سجلات الحالة المدنية، وستعمل الوزارة على توفير حق التعلم لكل المواليد المعنيين بالدخول المدرسي، بل وستتصل بالولاة في حال تسجيل أي خلل من خلال قاعدة البيانات للحالة المدنية، إضافة إلى أنها سمحت بالاستجابة لـ93 بالمئة من طلبات التحويل في القطاع، وتلبية 96 بالمئة منها، ومعالجة ملف الدخول بين الولايات، ناهيك على تحقيق الشفافية في التوظيف، وتكافؤ الفرص بين المتسابقين، وعند تطرق مدير التربية لجانب التغطية البيداغوجية، نوه الوزير بأهمية تأطير الرياضة بأساتذة مختصين، موضحا أن إدراج المادة في المرحلة الابتدائية، وتوفير الظروف الملائمة لتدريسها بفضل تكامل مجهودات وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، يكشف أهميتها، كونها مشتلة للمواهب، وامتصاص لطاقة التلميذ وتوجيهها، وأمر بإدراج المرافق الرياضية في كل مشاريع بناء المدارس الابتدائية القادمة، والعمل على تدارك انعدامها باستغلال الساحات في المؤسسات القديمة، كما وقف الوزير في ملاحظاته البيداغوجية عن القرارات الجديدة في الأقسام التحضيرية ، التي ستعمل على الاستجابة لكل مطالب الأولياء ، بشرط احترام عدد التلاميذ، تحقيقا للهدف البيداغوجي لفتح هذه الأقسام، وشكل ملف السكنات الوظيفية إحدى المحاور التي ركز عليها بلعابد في تدخله، طمأن شريحة الحجاب بضمان سكن إلزامي لهم، مع باقي المعنيين وطالب إطارات القطاع باحترام التعليمات وإخلاء السكنات فور انتقالهم إلى المؤسسات الجديدة، ومن المتقاعدين إخلاء السكنات بعد تقاعدهم، مشيرا إلى تدخل في الحالات الاستثنائية لدى الجهات المعنية بملف السكن، وكشف عن الإعداد لمدونة جديدة في السكن الوظيفي، وإنهاء عملية التطهير الكلي للملف.

وفي تعليقه على مدير التعمير والمشاريع الجديدة المسجلة والمنجزة للسنة الدراسية القادمة، اعتبر الوزير تدعيم المؤسسات القديمة بأقسام التوسعة قرار حكيم تعتمده الوزارة مستقبلا، كونه يسمح بالربح في الوقت والتكلفة وسيكون البديل عن تسجيل مشاريع جديدة في القطاع، وفقا للخريطة التربوية، لما يوفره من ترشيد للنفقات وربح للوقت ومعالجة مشاكل الاكتظاظ في المؤسسات التربوية، خاصة في ظل مشكل نقص العقار والتوجه نحو اعتماد تعدد الطوابق في المؤسسات التربوية، وفي مجال التجهيز دعا إلى تطبيق التعليمات الجديدة القاضية بالاعتماد على طاولة بكرسي واحد، لفوائدها البيداغوجية والنفسية على التلميذ وإنهاء مشاكل الغش والمضايقة.

وخلال تدشينه لعديد المؤسسات التربوية في الجهات الأربعة للولاية، نوه الوزير بالمجهودات المسجلة ببرج بوعريريج في مجال النقل المدرسي والإطعام ومواجهة مشاكل الاكتظاظ وتوفير التدفئة السليمة حتى في المناطق النائية بفضل شبكة غاز المدينة التي تجاوزت 95 بالمئة، وذكر بلعابد بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تعتبر مجانية الكتاب المدرسي وسلامة التلميذ من خلال مختلف الإجراءات التي رصدت لها مبالغ مالية هامة، كما شكر السلطات المحلية على القفزة النوعية المسجلة في قطاع التربية بالولاية.