آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

موجة حر شديدة تجتاح 15 ولاية

6 افريل 2024 ()
+ -

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من اضطراب جوي، يمس العديد من الولايات في البلاد.

وفي تنبيه لذات المصالح، توقعت ارتفاع درجات الحرارة، لتصل بين 36 و37 درجة، على ولايات: تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، مستغانم، غليزان، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، تلمسان وإليزي، وذلك ابتداء من الثامنة صباحا، وتستمر إلى غاية يوم غد الأحد.

وأفادت ذات المصالح في تنبيه آخر، أن رياحا قوية مرفوقة بتطاير حبات الرمال بكثافة، تصل سرعتها 60 كلم/سا، على ولايات: ورقلة، المنيعة، تيميمون وعين صالح، وذلك ابتداء من منتصف النهار، إلى غاية السادسة مساء.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    إيران تعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر

    16254 قراءة
  • 3

    غيابات بالجملة تمدد عطلة الربيع..

    15234 قراءة
  • 4

    تغير الوضعية الجوية بداية من الغد

    10265 قراءة
  • 5

    وزارة الصناعة تهدد بسحب الاعتماد من هؤلاء الوكلاء

    9033 قراءة