موجة حر شديدة تجتاح 15 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من اضطراب جوي، يمس العديد من الولايات في البلاد.

وفي تنبيه لذات المصالح، توقعت ارتفاع درجات الحرارة، لتصل بين 36 و37 درجة، على ولايات: تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، مستغانم، غليزان، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، تلمسان وإليزي، وذلك ابتداء من الثامنة صباحا، وتستمر إلى غاية يوم غد الأحد.

وأفادت ذات المصالح في تنبيه آخر، أن رياحا قوية مرفوقة بتطاير حبات الرمال بكثافة، تصل سرعتها 60 كلم/سا، على ولايات: ورقلة، المنيعة، تيميمون وعين صالح، وذلك ابتداء من منتصف النهار، إلى غاية السادسة مساء.