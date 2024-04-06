مراد يشدد..

قام وزير الداخلية، إبراهيم مراد، بزيارة العمل والتفقد لولاية الجزائر، حيث استهل زيارته بمركز القيادة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.

وخلال زيارته للمركز، تلقى الوزير شروحات حول تسيير نظام التسيير الآلي لـ الاشارات الضوئية الثلاثية الألوان، و كذا نظام المراقبة بالفيديو فضلا على مشروع إعادة تأهيل مركز القيادة و السيطرة.

بالمناسبة، ذكر الوزير بالأولوية التي توليها السلطات العمومية لعصرنة مختلف المرافق العمومية، مشيرا إلى أهمية استغلال هذه الأنظمة الذكية لرفع انسيابية حركة المرور بالعاصمة و تعزيز تأمينها مع إعلام المواطن وتحسيسه بدخول أنظمة المراقبة بالفيديو حيز الخدمة تحسبا لاعتمادها كآلية معاينة تقنية للمخالفات المرورية.

كما شدد الوزير، على ضرورة تسريع وتيرة استكمال هذا المشروع في أحسن الآجال والتفكير في سبل تعميمه عبر الولايات الكبرى.