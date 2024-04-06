مستغانم: معالجة 431 قضية تتعلق بالمخدرات

تمكنت فرق الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، خلال شهر مارس من معالجة 651 قضية جزائية موزعة منها 431 متعلقة بحيازة وترويج المخدرات، و11 قضية تتلق بالجرائم الاقتصادية، و7 جرائم معلوماتية، إلى جانب 7 قضايا متعلقة بالهجرة غير شرعية عبر البحر تورط فيها 12 شخصا.

وخلال نفس الفترة تمكنت مختلف الفرق العملياتية من حجز9956 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع وكمية من المخدرات، وكذا كوكايين مع استرجاع مركبتين ودراجة نارية محل سرقة. وتفيد خلية الاتصال والعلاقات العامة أن هاته النتائج الايجابية تأتي نتيجة الجهود المبذولة من طرف المصالح العملياتية لأمن ولاية مستغانم، من خلال تكثيف التواجد الأمني الميداني عن طريق الدوريات الراجلة والراكبة لضمان أمن المواطن، وسلامة ممتلكاته، بالإضافة إلى الحس الأمني لدى المواطن وتمتعه بثقافة التبليغ الذي ساهم في حل العديد من القضايا نتيجة المعلومات المقدمة.