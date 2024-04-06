العاصمة .. 5 مستشفيات في طور الانجاز

قام وزير الداخلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، بتفقد أشغال إنجاز مستشفى بسعة 120 سرير ببلدية براقي في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان ولاية الجزائر، استمع الوزير إلى عرض حول الحظيرة الاستشفائية بالعاصمة، وأهم المشاريع المرتقبة التي ستتدعم بها ولاية الجزائر، كما استمع إلى عرض حول سير الأشغال بمستشفى 120 سرير ببراقي، كما قام بتفقد بعض المرافق والتجهيزات المسخرة.

ويتربع المستشفى على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 14 ألف متر مربع، أين وصلت نسبة إنجاز المشروع 70%، ويتضمن مرافق مختلفة ومتعددة أبرزها مصلحة الطب الداخلي، مصلحة الجراحة، مصلحة طب النساء، بالإضافة إلى جناح العمليات ووحدة الإنعاش، كما يتضمن مصلحة الاستعجالات الطبية والمخابر ومصلحة الأشعة.

وحسب ذات المصدر فإن "تجسيد مثل هذه المشاريع التنموية، ستساهم بنسبة كبيرة في تخفيف الضغط المسجل على مستشفيات العاصمة، مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بعدما تتدعم المنظومة الصحية باستلام خمسة مستشفيات على مستوى كل من بلديات الرغاية، براقي، وعين البنيان بقدرة استيعاب 120 سرير بكل مستشفى، واثنين آخرين أولهما على مستوى المعالمة مخصص لأمراض القلب للأطفال بقدرة استيعاب 80 سرير، والثاني مستشفى التوليد بالرغاية بقدرة استيعاب 60 سرير، بالإضافة إلى خمس عيادات متعددة الخدمات تتواجد بكل من بلديات الكاليتوس، الشراقة، السويدانية، وعيادتين بسيدي عبد الله".