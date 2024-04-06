استلام 3 طائرات لمكافحة الحرائق

تلقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، على مستوى وحدة الحماية المدنية لولاية الجزائر عرضا حول مخطط مجابهة الحرائق والاستعدادات الجارية لموسم الاصطياف.

وحسب بيان وزارة الداخلية، شكل العرض سانحة للوزير لإسداء عدد من التعليمات بخصوص الاستلام العاجل للهياكل طور الانجاز بما يسمح باستغلالها، كما ذكر الوزير بأهمية تجنيد كل الوسائل بصفة استباقية هذه السنة بما يضمن مجابهة مثلى للمخاطر المرتبطة بموسم الاصطياف و في مقدمتها حالات الغرق في الشواطئ وحرائق الغابات بهدف تجنب أي خسائر لاسيما في الأرواح.

وفي ذات السياق أعلن الوزير عن تعزيز المنظومة الجوية الوطنية لمواجهة الحرائق من خلال اقتناء 3 طائرات تدخل جديدة، معتبرا أنه بالموازاة مع تسخير الدولة لكل الوسائل البشرية والمادية، يبقى للمواطن أن يساهم بوعيه و مسؤوليته في المساعي الوقائية.