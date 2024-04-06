بيان لفائدة الحجاج

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ / 2024م، والذين لم يقوموا بدفع تكلفة الحج، إلى دفع التكلفة لدى إحدى فروع بنك الجزائر بصفة مستعجلة قبل تاريخ 15 أفريل 2024م. تفاديا لأي تأخير قد لا يكون في صالحهم.

كما نبه الديوان، في بيان، الحجاج الذين اختاروا السفر مع الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى ضرورة الإسراع من أجل إيداع ملفاتهم بمقر دائرتهم لاستكمال إجراءاتهم الإدارية التي تمكنهم من استصدار تأشيرة الحج.

وأضاف ذات المصدر: "بالنسبة للحجاج الذين اختاروا السفر مع إحدى وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1445هـ /2024م، عليهم التقرب منها من أجل استكمال الإجراءات".