أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير، إن بلادنا اليوم هي واحة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات اليائسة لاستهداف انسجامها ووحدتها بفضل وعي الشعب الجزائري وثقته في مؤسساته وفي جيشه الوطني الشعبي.

كما أكدت المجلة، على ضرورة تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني إستراتيجي ومن منطلق ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه بلادنا.

وأوضح ذات المصدر ، أن بلادنا تستعد بعد خمسة أشهر لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في ظل حركية دؤوبة في مختلف المجالات وعلى المستويين الداخلي والخارجي، وأن الجزائر بوتيرة متسارعة على رفع مختلف التحديات التي تواجهها تعزيزا لسيادتها الوطنية واستقلالية قرارها السيد، مؤكدة أن الجزائر الجديدة في طريقها لكسب الرهان الاقتصادي طالما ان العديد من المؤشرات تثبت أنها تسير على النهج السليم وهو ما أكده الرئيس تبون وعلى الصعيد الدولي.

وأشادت المجلة بالحضور القوي خارجيا لبلادنا دوليا كقوة سلام واستقرار من خلال دعواتها المستمرة لإحلال السلام في كافة ربوع المعمورة ومساندة القضايا العادلة خاصة الفلسطينية والصحراوية

وأشارت المجلة، إلى جهود الجزائر من خلال اعتماد مجلس الأمن قرارا يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بمبادرة منها تبناها باقي الأعضاء المنتخبون .

وفي الختام أكدت مجلة الجيش "أن الجزائر لا يمكنها إلا أن تكون قوية بشعبها ومؤسساتها آمنة بجيشها الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني حصن الجزائر الحصين"