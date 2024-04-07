إخراج مخزون مهم من البطاطا بداية من اليوم

يشرع اليوم الأحد الديوان الوطني للخضر والفواكه “ONIMEV”، في تفريغ مخازنه وإخراج خمسة عشر ألف طن من البطاطا، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة بحر الأسبوع المنصرم، من أجل المحافظة على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن.

وعرفت أسعار مادة البطاطا واسعة ارتفاعا جنونيا في الأيام الأخيرة، وصل إلى عتبة مائة دينار للكيلوغرام الواحد، بسبب انتهاء موسم الانتاج لولاية وادي سوف.

وأكد المسؤول الأول على القطاع على أهمية مباشرة عملية تفريغ المخزون لتموين السوق التي يشهد نقصا في تسويق المنتوج ما انعكس سلبا على أسعاره.