L'édito de la revue « El Djeïch »

L'Algérie constitue aujourd'hui "une oasis de sécurité et de tranquillité", en dépit des multiples et vaines tentatives ciblant sa cohésion et son unité, ce qui exige la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs, a souligné la revue El Djeïch dans son numéro du mois d'avril.

La même source note que l'Algérie "s'apprête, dans cinq mois, en septembre plus précisément, à organiser des élections présidentielles anticipées dans un climat empreint de dynamisme soutenu dans divers domaines, aussi bien au niveau national qu'international".

La publication a relevé aussi que "sur le plan interne, l'Algérie s'attelle inlassablement à relever les différents défis auxquels elle est confrontée afin de renforcer sa souveraineté nationale et sa liberté dans la prise de décision", soulignant qu'il "n'est aucunement exagéré d'affirmer que l'Algérie nouvelle est en passe de gagner le pari économique, dès lors que de nombreux indicateurs prouvent qu'elle est sur la bonne voie, en passe d'obtenir d'excellents résultats et d'être à la hauteur des aspirations du citoyen".

L'édito a mentionné, en outre, que "sur le plan externe, notre pays continue de marquer sa forte présence au niveau international, en tant que force de paix et de stabilité à travers ses appels continus à la paix dans les quatre coins du monde et son soutien aux causes justes, en particulier palestinienne et sahraouie".

Pour la revue, "le processus d'affermissement des fondements de l'Algérie nouvelle se poursuit à un rythme soutenu", expliquant que "ceci requiert, aujourd'hui plus que jamais, la fédération des efforts de tous afin de préserver les acquis et aspirer à acquérir davantage de succès et de facteurs de force".