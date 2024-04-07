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تسخير ثلاث سفن لتمكين الجالية من قضاء العيد في الجزائر

7 افريل 2024 ()
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها اليوم الأحد، عن تسخير ثلاث سفن لفائدة افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، قصد تمكينهم من قضاء عطلة العيد بأرض الوطن.

وأوضحت المؤسسة أنه "في اطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لأفراد الجالية الجزائرية وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، قامت بتسخير ثلاث سفن بكامل طاقاتها الاستيعابية بغرض جلب أكبر قدر ممكن من المغتربين لقضاء عطلة العيد المبارك بأرض الوطن وسط عائلاتهم وأقاربهم".

وفي هذا الإطار، قامت سفينة "طاسيلي 2" بنقل 312 مسافرا و229 مركبة في رحلة من مرسيليا نحو الجزائر العاصمة.

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