Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil des ministres.

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux wakfs et à des exposés relatifs au suivi de l'état d'avancement du programme de développement des énergies renouvelables, à l'actualisation du parc des smartphones et au barrage vert, évaluation et perspectives.

Après l'ouverture de la réunion par Monsieur le président de la République et la lecture de l'ordre du jour et suite à la présentation, par Monsieur le Premier ministre, du bilan d'activité du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, Monsieur le Président a donné les instructions et directives suivantes :

1- Concernant le projet de loi sur les wakfs :

- Le président de la République a instruit le Gouvernement de reporter le projet de loi afin d'approfondir son étude et de l'enrichir selon de nouvelles règles de gestion de ce secteur important.

2- Concernant le rapport d'étape sur l'état d'avancement de la numérisation :

- Monsieur le Président a noté avec satisfaction les efforts consentis pour augmenter le taux de numérisation des données dans plusieurs secteurs, appelant à davantage d'interactivité et de synergie entre les départements ministériels, notamment en ce qui concerne notre politique économique.

- Monsieur le Président a exhorté à davantage d'efforts et d'efficacité dans la concrétisation des orientations visant à accélérer la numérisation.

3- Concernant l'état d'avancement du programme de développement des énergies renouvelables :

- Le président de la République a souligné l'importance du développement des énergies renouvelables, en tenant compte des mécanismes et moyens techniques pour réaliser une transition énergétique étudiée dans ses moindres détails qui tienne compte des intérêts supérieurs de l'Etat et des énergies disponibles actuellement.

4- Concernant l'actualisation du parc des smartphones :

- Le président de la République a ordonné l'élaboration d'un cahier des charges pour le lancement de projets de montage et d'assemblage de téléphones portables en Algérie.

- l'encouragement de l'investissement dans le secteur des smartphones à travers l'intégration des jeunes compétences algériennes spécialisées, en vue de développer leurs expériences et de consolider leurs expertises, dans le cadre de partenariats aussi bien avec les opérateurs présents sur le marché national qu'avec les étrangers.

5- Concernant le barrage vert :

- Monsieur le Président a ordonné l'élaboration d'un cahier des charges relatif à la réhabilitation du barrage vert.

- la création d'entreprises de jeunes dans le domaine du reboisement, de l'irrigation, de l'entretien et du suivi de l'exploitation.

- Monsieur le Président a enjoint d'inclure les régions de dunes, sites touchés par le phénomène de l'avancée des sables, dans la généralisation des arbres du barrage vert.