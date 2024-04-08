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عطاف في زيارة رسمية إلى كينيا

8 افريل 2024 ()
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حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم، بالعاصمة الكينية نيروبي، في زيارة رسمية ثنائية. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الخارجية ، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار المساعي الهادفة لتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين الجزائر وكينيا، وكذا توطيد عرى التشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية والدولية في ظل ما يجمع البلدين من التزام ثابت بأهداف ومقاصد الوحدة الإفريقية وبالعمل الإفريقي المشترك لرفع التحديات التي تواجه دول وشعوب القارة.

 

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