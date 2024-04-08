بيان هام من ديوان الحج والعمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان، إلى البقاع المقدسة، اليوم الإثنين ابتداء من الساعة العاشرة والنصف (22.30) ليلا.

وأوضح بيان للديوان أن العملية تأتي استكمالًا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج.

وتنطلق عملية حجز التذاكر بالنسبة لمطارات عنابة، الأغواط، بشار، ورقلة، تمنراست، باتنة، غرداية، تلمسان، يضيف البيان.

وتستأنف المطارات الأخرى المتبقية، عملية حجز التذاكر بعد ضبط الترتيبات اللازمة مع الشركات الناقلة.