Attaf entame une visite officielle au Kenya

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a entamé, lundi matin, une visite officielle bilatérale dans la capitale kenyane, Nairobi, indique un communiqué du ministère.

Cette visite s'inscrit "dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations de coopération et d'amitié historiques entre l'Algérie et le Kenya, ainsi qu'à consolider les liens de concertation et de coordination sur les développements régionaux et internationaux, dans le sillage de l'attachement constant des deux pays aux objectifs de l'unité africaine et de l'action africaine commune en vue de relever les défis auxquels sont confrontés les pays et peuples du continent", lit-on dans le communiqué.