Belaribi : clôture du dossier AADL 2 dans 38 wilayas

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé lundi la clôture du programme AADL 2 dans 38 wilayas. L’annonce a été faite ce lundi lors d’une réunion consacrée au programme AADL.

Lors de cette rencontre, Belaribi a salué les résultats obtenus dans le cadre de la réalisation de ce programme, affirmant que "l'expérience acquise dans la réalisation de ce grand nombre de logements a permis à la ressource humaine de réaliser l'équation de la rapidité d'exécution".

Insistant sur la nécessité d'accélérer l'achèvement des derniers projets AADL 2 dans les wilayas restantes afin de lancer le programme AADL 3, le ministre a ordonné l'établissement d'un calendrier pour l'achèvement de ces projets.

Il a, également, demandé une convocation immédiate des entreprises Kosidar, Bazala Belhemesh et Sotraba pour lever tous les obstacles et finaliser ces projets dans les plus brefs délais.

Belaribi a, par ailleurs, chargé le directeur général d'AADL de prendre les mesures nécessaires pour verser tous les certificats d'attribution restants dans les semaines à venir.