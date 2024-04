Sonatrach signe un protocole d'accord avec TotalEnergies

Le groupe Sonatrach et TotalEnergie ont signé, lundi à Alger, un protocole d'accord visant à consolider leur partenariat et à développer les ressources d'hydrocarbures de la région Nord-Est de Timimoun, a indiqué un communiqué du groupe.

"Sonatrach et TotalEnergies ont procédé à la signature d'un protocole d'accord marquant la volonté des parties à consolider leur partenariat et élargir leur coopération", est-il précisé dans le communiqué.

Ce protocole d'accord s'inscrit "dans la perspective de la réalisation d'un programme de travaux visant à apprécier et développer les ressources d'hydrocarbures de la région Nord-Est de Timimoun, en synergie avec les installations de traitement existantes dans la région", a ajouté la même source.

Ce protocole d'accord a pour objet également "de définir le cadre de coopération entre les parties, dans l'objectif de conclure un contrat d'hydrocarbures sur la zone d'intérêt identifiée, sous l'égide de la loi n 19-13 régissant les activités hydrocarbures", a fait savoir la compagnie nationale des hydrocarbures.

Sonatrach et TotalEnergies exploitent, dans le cadre de contrats d'association, les périmètres contractuels de TFT II, TFT Sud, Timimoun et Berkine, a-t-on rappelé dans le communiqué.