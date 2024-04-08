رحيل عميرة بوعوينة آخر قائد كتيبة الولاية الثالثة

توفي أمس العقيد عميرة بوعوينة عن عمر ناهز 92 عاما وهو آخر قائد لكتيبة الولاية الثالثة التاريخية بعد استشهاد محمد زرنوح "الجلفاوي" سنة 1960، وأشرف على المنطقة الثانية من الولاية الثالثة وتكفل بتنظيمها لغاية الاستقلال والاستفتاء ولجنة وقف إطلاق النار. وضع برنامج الاحتفال بالاستقلال في بجاية.

التحق الراحل بالثورة سنة 1956 بمجموعة المجاهد عيسى "بلاندي" ثم سرية سالم تيطوح في المنطقة الثانية وقلده العقيد عميروش بميدالية الاستحقاق والحرب سنة 1958 كعضو في كتيبة الولاية. أنجز مهمة في منطقة الأوراس وشارك في العديد من المعارك الكبرى في الولاية الثالثة التاريخية. بعد الاستقلال التحقت بالجيش الوطني الشعبي لغاية تقاعده سنوات التسعينيات.