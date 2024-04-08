أدرار: حجز 28800 حدة من المرقعات عشية الاحتفال بعيد الفطر

تمكنت كتيبة الطريق العام للمصلحة الولائية للأمن العمومي بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز كمية من المفرقعات ذات منشأ أجنبي، مستوردة عن طريق التهريب كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي لإحدى المركبات التي تم توقيفها وإخضاعها للمراقبة الأمنية، هذه العملية مكنت من حجز كمية معتبرة من المفرقعات كانت موجه للبيع بهدف أحداث الضوضاء عشية عيد الفطر المبارك تقدر بـ 28800وحدة مفرقعة.

كما تم تحرير ملف في القضية واحالة المعني على الجهات القضائية المختصة