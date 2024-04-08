إيتوزا تغير برنامج نقل المصلين إلى جامع الجزائر

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا" عن تغيير توقيت الانطلاق إلى جامع الجزائر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، إن انطلاق الحافلات نحو جامع الجزائر سيكون بداية من الساعة 04:30 صباحا بدلا من الساعة 5:30 صباحا وذلك لأسباب تنظيمية. وستكون نقاط الانطلاق من محطات أول ماي، المعدومين، محطة 08 ماي 1945، محطة القبة، زرالدة، سيد عبد الله، الرغاية، أولاد موسى، خميس الخشنة، حمادي، بئر توتة، الكاليتوس، براقي، باش جراج، عين النعجة، الحراش.

كما دعت المؤسسة من المصلين عدم حمل الحقائب معهم.