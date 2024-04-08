بيان هام من وزارة الاتصال

أعلنت وزارة الاتصال شروعها في استلام الملفات شروعها في استلام الملفات لإصدار نشريات دورية وصحف إلكترونية جديدة.

وحسب بيان الوزارة، فإن استلام الملفات يكون ابتداء من تاريخ 15 أفريل 2024 وآخر أجل لاستلام ملفات التكيف مع القانون الجديد هو 02 جوان 2024 طبقا للمادة 79 من القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

وأوضح البيان أن إيداع نسختين من الملف كاملا، يكون عبر مديرية وسائل الإعلام في الطابق السابع، مكتب رقم 701، أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وأضاف البيان، أن تحميل نموذج التصريح ومكونات الملف المرفق به، يكون أيضا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاتصال.