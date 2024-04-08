تربية ..اجتماع حول الفصل الثالث

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصصت لمتابعة تقييم العمليات التسييرية المرتبطة بالفصل الثالث من السنة الدراسية 2024/2023 وتقديم توجيهات وتعليمات عامة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته أنه تحضيرا للرجوع إلى التوقيت العادي للتمدرس، بعد العودة من عطلة عيد الفطر المبارك، ذكر بلعابد خلال هذه الندوة، --التي جرت مساء أمس الاثنين—بـ"ضرورة الوقوف على ضمان الإطعام المدرسي في المؤسسات التعليمية، منذ اليوم الأول"، حيث كلف المفتشية العامة للوزارة ب"متابعة العملية".

وشدد الوزير بالمناسبة على "وجوب التأكد من تحيين مختلف المعطيات المحجوزة على النظام المعلوماتي عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية"، كما تابع "إنجاز العمليات المبرمجة ولاية بولاية".

للإشارة فقد شارك في أشغال هذه الندوة إطارات من الإدارة المركزية، مديرو التربية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.