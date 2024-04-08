طلب عضوية فلسطين .. توافق جزائري برازيلي

تلقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره البرازيلي، ماورو فييرا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تركزت المحادثات بين الطرفين، وفق البيان، "حول القضية الفلسطينية، لا سيما الوضع المأساوي السائد في غزة بسبب التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي".

كما تطرق الوزيران إلى آخر التطورات المتعلقة بطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك من منطلق دعم كل من الجزائر والبرازيل لهذه الخطوة الهامة والحاسمة.

وعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الإثنين بطلب من الجزائر، مشاورات لمناقشة الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 من أجل الحصول على عضوية الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي ما فتئت الجزائر ترافع من أجله منذ عدة سنوات.

وأحال بعدها مجلس الأمن طلب فلسطين لتصبح عضوا كاملا للجنة العضوية المعنية بقبول الأعضاء.

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور: إنه من الشرف أن تكون ‎الجزائر هي التي منحتنا سنة 1974 صفة عضو مراقب بالأمم المتحدة وهي من أعلنت قيام دولة فلسطين بأرض الجزائر 1988 وهاهي اليوم وللمرة الثالثة تعود لتحارب من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين.