حج: انطلاق حجز تذاكر السفر في 4 مطارات

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية حجز تذاكر السفر للحجاج بخصوص 4 مطارات.

وجاء في البيان: "استئنافا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج، يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة جميع الحجاج أن عملية حجز تذاكر السفر قد برمجت مساء هذا الثلاثاء 09 أفريل 2024م، الموافق 30 رمضان 1445ه ابتداء من الساعة 22:30".

ووفق ذات المصدر فإن المطارات المعنية بالعملية هي: الجزائر - قسنطينة - وهران - أدرار.