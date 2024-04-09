وزارة الدفاع: حفل تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على حفل تقديم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني "بمناسبة عيد الفطر المبارك أشرف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر وزارة الدفاع الوطني، اليوم 11 أفريل 2024، على حفل تقديم وتبادل التهاني، هذا الحفل الذي يندرج في إطار عادات جيشنا وتقاليد أمتنا، حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي."