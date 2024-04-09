عطاف يتحادث مع نظيره السعودي

أجرى وزير الخارجية أحمد عطاف مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي، حسب ما ورد عن مصالح الوزارة.

وجاء في بيان الوزارة "تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

تبادل الوزيران، بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك وبحثا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة وبقطاع غزة على وجه الخصوص في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من نصف عام.

في هذا الاطار، شكلت المكالمة الهاتفية فرصة لتبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن الاستحقاقات الوشيكة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الجهود الدبلوماسية المبذولة لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة."