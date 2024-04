Hausse des prix du pétrole

Les prix du pétrole ont augmenté au début des échanges de ce vendredi, alors que les tensions s'intensifiaient au Moyen-Orient, augmentant ainsi le risque de perturbation des approvisionnements des plus grands producteurs de pétrole.

Cette hausse intervient au moment où les marchés pétroliers se préparaient à une perte hebdomadaire, dans un contexte d'anticipations de baisses du taux d'intérêt, plus faible que prévu aux États-Unis cette année.

Les prix du pétrole avaient chuté de plus de 1% en fin de séance jeudi, suite à la persistance de l'inflation qui a réduit les espoirs d'une baisse prochaine des taux d'intérêt, bien que le baril de Brent soit proche de son plus haut niveau en 6 mois.

À 09h05 GMT, les contrats à terme sur le brut de référence Brent, livraison de juin 2024, ont augmenté d'environ 78 cents, soit de 0,86%, pour enregistrer environ 90,52 dollars le baril.

Dans le même temps, les contrats à terme sur le WTI américain, livrés en mai 2024, ont augmenté d'environ 91 cents, de 1,07%, à 85,93 dollars le baril.