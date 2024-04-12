آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

وفاة المجاهد محمد تومي أحد أبرز أطباء الثورة

12 افريل 2024 ()
+ -

انتقل إلى رحمة الله، ضابط جيش التحرير الوطني، المجاهد الدكتور محمد تومي، الذي يعتبر أحد الأطباء الأوائل خلال الثورة التحريرية، عن عمر ناهز 98 سنة، حسب ما أفادت اليوم الجمعة، وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق.

ويعد الراحل من مناضلي الحركة الوطنية في "حزب الشعب الجزائري" و"حركة الانتصار للحريات الديموقراطية"، حيث التحق مبكرا بصفوف ثورة التحرير الوطني, فكان من الطلبة الذين أسسوا وأطروا المنظومة الصحية لجيش التحرير الوطني، لاسيما في الولاية الثانية التاريخية.

كما كان المجاهد الفقيد من الأوائل الذين واصلوا خدمة الوطن بتفان وإخلاص في قطاع الصحة، فكان مثالا وقدوة للأجيال التي أكملت المسيرة بكفاءة واقتدار لترقية هذه المنظومة الوطنية الحيوية، حيث شغل منصب رئيس مصلحة طب القلب سابقا بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا" بالجزائر العاصمة، كما يعد عضوا مؤسسا لكلية الطب بالجزائر.

وأمام هذا المصاب، أعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، لعائلة الفقيد ورفاقه المجاهدين وأسرة قطاع الصحة، عن "أخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    إطلاق خدمة رقمية جديدة هامة

    11581 قراءة
  • 3

    "بعض المستوردين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء"

    10551 قراءة
  • 4

    "كنتاكي" تغلق أبواب مطعمها بالجزائر (فيديو)

    7530 قراءة
  • 5

    راح مشري راح...

    5616 قراءة