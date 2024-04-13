المبعوث الخاص لبوتين يحل بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت بمقر الوزارة، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وتندرج الزيارة التي يقوم بها بوغدانوف إلى الجزائر في إطار انعقاد المباحثات السياسية الدورية بين البلدين والتي تجمعه مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.

وقد شكلت المحادثات التي تمت اليوم - وفق البيان - فرصة لاستعراض علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وروسيا، وسبل تعزيزها وتوسيعها أكثر بما يستجيب لتطلعات البلدين الصديقين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.